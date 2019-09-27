Курган, 27 сентября 2019, 15:32 — REGNUM В Курганской области до сих пор на некоторых территориях не освоены бюджетные деньги, выделенные на ремонт социальных объектов в мае-июне. Об этом написал в своём аккаунте сети Instagram губернатор региона Вадим Шумков.
По его мнению причиной сложившейся ситуации является низкий уровень профессионализма раздутых районных администраций, их неспособность к мобилизации для решения простейших задач местного уровня.
Аукционы, по мнению Шумкова, «готовятся из рук вон плохо», нет контроля за подрядчиками в местных администрациях.