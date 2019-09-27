Курган, , 15:32 — REGNUM В Курганской области до сих пор на некоторых территориях не освоены бюджетные деньги, выделенные на ремонт социальных объектов в мае-июне. Об этом написал в своём аккаунте сети Instagram губернатор региона Вадим Шумков.

«В отдельных районах ремонт социальных объектов десятилетиями не осуществлялся вообще. Видимо такой «расслабон» даёт о себе знать, работа идёт очень неоднородно», — сетует Шумков.

По его мнению причиной сложившейся ситуации является низкий уровень профессионализма раздутых районных администраций, их неспособность к мобилизации для решения простейших задач местного уровня.

«При полном «пасьянсе» отделов и управлений, и рассказах про «недофинансирование», порой некому написать или скорректировать простое техническое задание. Зато много-много бессодержательных фотографий с мероприятий не имеющих для жителей никакого реального значения», — отметил глава региона.

Аукционы, по мнению Шумкова, «готовятся из рук вон плохо», нет контроля за подрядчиками в местных администрациях.

«Кто не понял, будем поправлять», — резюмировал Шумков.