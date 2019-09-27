Киев, , 15:40 — REGNUM 27 сентября 2019 года исполнилось 1400 дней с тех пор, как Украина перестала покупать газ в России, утверждают в пресс-службе компании «Укртрансгаз».

"По состоянию на сегодня Украина уже в течение 1400 дней не поставляет голубое топливо для своих нужд из России, поэтому весь объем импортируемого газа поступает исключительно с территории ЕС», — сказано в сообщении.

Отмечается, что с начала 2019 года Украина закупила более 11 млрд куб. метров газа. Более половины указанного объёма по документам поступили из Словакии.

Напомним, ранее в «Укртрансгазе» заявили, что компания накопила в подземных хранилищах более 20 млрд куб. метров газа, необходимых для прохождения зимы.

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Отметим, что украинская газовая «независимость» состоит в покупке всё того же российского газа, но через европейских посредников и по завышенным ценам.