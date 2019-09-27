Хараре, , 15:21 — REGNUM Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва обратился с просьбой проявить терпение к мерам по возрождению хрупкой экономики африканской страны, а также призвал США и европейские страны снять санкции, которые, как утверждает зимбабвийский лидер, являются «незаконными» и препятствуют экономическому развитию государства.

Однако, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, Мнангагва не упомянул продолжающиеся в стране политические репрессии под его руководством.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», в этом году в Зимбабве было арестовано более 50 правительственных критиков и активистов. Они подвергались пыткам и угрозам со стороны сотрудников службы безопасности, которые призывали их прекратить свою антиправительственную деятельность.

Критики обвиняют Мнангагва в использовании репрессивных методов против правительственной оппозиции, продолжающей расти на фоне проблем инфляции, нехватки водных ресурсов и энергоснабжения в Зимбабве.