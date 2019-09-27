Хартум, , 15:20 — REGNUM Судан и Организация Объединенных Наций (ООН) заключили договор об открытии Отделения ООН по правам человека в столице Судана городе Хартуме для оказания поддержки демократическому переходному периоду в стране.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», Верховный Комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет и новый Министр иностранных дел Судана Асма Мохамед Абдалла подписали соглашение в присутствии Премьер-министра Судана Абдаллы Хамдока в Нью-Йорке, США, на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Подписав данное соглашение, мы присоединяемся к этому важному историческому процессу в Судане, а также вносим свой вклад в успешное обеспечение переходного периода и гарантирование защиты прав человека для всех граждан страны», — отметил Бачелет.

В соответствии с соглашением ООН откроет Отделение по правам человека в Хартуме с подразделениями в провинциях Дарфур, Голубой Нил, Южный Кордофан и в восточном районе Судана.