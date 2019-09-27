Стокгольм, , 15:16 — REGNUM Шведская компания Stena Bulk, являющаяся владельцем недавно освобождённого Ираном танкера Stena Impero, выразила свою благодарность дипломатам России, Индии, Латвии и Филиппин за поддержку, оказанную экипажу судна во время его нахождения под арестом. Об этом 27 сентября сообщается в опубликованном обращении на сайте компании.

«Мы благодарны за консульские визиты на судно, совершенные посольствами Индии, России, Латвии и Филиппин», — говорится в обращении компании Stena Bulk.

Также в нем выражается признательность семьям моряков, внешнеполитическому ведомству Швеции и британскому правительству.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава владеющей танкером Stena Impero шведской компании Stena Bulk подтвердил, что судно освобождено и направляется из иранского порта Бендер-Аббас в Дубай.

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