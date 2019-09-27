Анкара, , 15:09 — REGNUM ВВС Турции совершили очередной облет сирийских территорий к востоку от реки Евфрат, об этом 27 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

«В рамках спецоперации «Возрождение», два истребителя F-16 ВВС Турции осуществили свой пятый полет над воздушным пространством Сирии, к востоку от реки Евфрат», — говорится в заявлении министерства обороны страны.

Напомним, официальная Анкара приняла решение о создании зоны безопасности на территории Сирии, граничащей с Турцией, с целью борьбы с угрозой, исходящей от Отрядов народной Самообороны, состоящих преимущественно из курдов.

Официальный Дамаск подверг критике подобное решение турецких властей, назвав его грубым нарушением суверенитета государства.

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