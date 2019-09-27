Москва, , 15:02 — REGNUM В Кремле надеются, что сложные отношения США и России не будут сопровождаться обнародованием разговоров президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом заявил 27 сентября журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он назвал весьма необычным случаем публикацию стенограммы разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. В мировой практике такие сведения сопровождаются грифом «секретно» или «совершенно секретно».

В случае с Украиной беседа лидеров была раскрыта по согласованию сторон. Но в Москве надеются, что в отношениях с Вашингтоном, где «полным-полно проблем, весьма серьезных», до этого не дойдет. Пока Кремлю таких публикаций не предлагали, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Белый дом опубликовал стенограмму беседы Трампа и Зеленского после жалобы одного из сотрудников спецслужбы США на то, что глава государства дал иностранному политику некое чрезмерное обещание.

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