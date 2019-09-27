Вашингтон, , 15:02 — REGNUM Американская компания Boeing получила контракт от ВВС США на интеграцию бомбы малого диаметра (Small Diameter Bomb — SDB) на ряд воздушных платформ. Стоимость контракта составляет 280 миллионов долларов. Работы должны быть завершены к сентябрю 2024 года.

Small Diameter Bomb представляет собой 250-фунтовую (110 кг) высокоточную планирующую авиабомбу. Её размеры позволяют носителю нести большее количество высокоточных боеприпасов.

Этот боеприпас может быть настроен на инициирование при ударе или на срабатывание на заданной высоте. Взрыватель предварительно устанавливается на любой из этих двух вариантов.

По имеющейся информации, данная система вооружения в настоящее время интегрирована на F-15E Strike Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor и AC-130W. ВВС США также планируют интегрировать SDB для использования на A-10, MQ-9, B-1, B-2 и B-52. Об этом пишет военный ресурс Defence Blog.

В России также идут работы в направлении создания корректируемых авиабомб. Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» представила на форуме МАКС-2019 корректируемые авиабомбы в трех категориях: 1500, 500 и 250 килограммов. Сейчас корпорацией осваиваются боеприпасы меньшей весовой категории — 100 и 50 килограммов.