Пхеньян, , 15:08 — REGNUM Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может впервые в истории двух стран посетить Южную Корею для участия в саммите АСЕАН, который состоится в ноябре. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на национальную разведывательную службу (NIS).

Впрочем, визит Ким Чен Ына зависит от успехов в переговорах КНДР и США, отметили в ведомстве. В данный момент в Сеуле изучают возможность отправки приглашения главе КНДР; если Ким Чен Ын его примет, то посетит южнокорейский Пусан 25 октября — 2 ноября. Кроме того, как ранее сообщалось, не исключён третьи за этот год личные переговоры Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Впрочем, в Южную Корею Ким Чен Ына приглашал ещё в прошлом году президент страны Мун Чжэ Ин, однако тогда переговоры застопорились, и северокорейский лидер счёл неуместным свой визит на Юг.