Москва, , 14:56 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вступил в должность. Церемония инаугурации прошло в зале Областной филармонии.

Андрей Чибис принес присягу, поклявшись следовать закону, «уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, верно служить населению Мурманской области».

В политической судьбе Андрея Чибиса важную роль сыграло обучение на первом потоке ВШГУ, считает член Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) политолог Олег Матвейчев.

«Благодаря тому, что он обучился в так называемой «школе губернаторов», он попал в «губернаторский резерв». И мы видим, что он использовал все те лучшие практики, по которым его обучали. Количество инициатив, которые Чибис предложил по городу, по области, и в социальной политике, и в управлении уже на старте кампании за несколько месяцев было больше, чем все инициативы, предложенные за год предыдущим губернатором Мурманской области Мариной Ковтун», — рассказал эксперт корреспонденту ИА REGNUM.

«То есть, Андрей Чибис очень стремительно ворвался в регион, и это было новое веяние, очень современный, энергичный руководитель. К такой энергии и напору, к подходам, что говорится, «из 21 века» даже не очень привыкли в регионе. И это, конечно, помогло ему победить в выборах, даже несмотря на то, что человек он не местный, а Мурманск все же больше любит людей с севера. Но мурманчане не смогли устоять перед обаянием Андрея Чибиса, и проголосовали за него», — подчеркнул Олег Матвейчев.

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