26 сентября король Иордании Абдалла II ибн Хусейн назвал «непрекращающуюся оккупацию территории Палестины и расширение израильских поселений нравственной трагедией». Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, данное заявление было сделано во время выступления короля на 74-ой сессии ГА ООН.

Амман, , 15:01 — REGNUM Король отметил: «Стороны не смогли достичь прочного мира, от которого зависит безопасное будущее». Он также добавил, что конфликт расходится с общими религиозными ценностями: сегрегация, вынужденное перемещение, насилие и низкий уровень доверия к власти в обществе не должны существовать на Святой земле».

Абдалла II подчеркнул, что у палестинского народа нельзя отобрать право на «равенство, самоопределение и справедливость». Он также добавил, что ключевым для решения проблемы является уважение святых мест.