Абу-Даби, , 14:59 — REGNUM 26 сентября произошла атака по международному аэропорту Митига в Триполи. Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, авиаудар был совершен при помощи дронов ОАЭ.

Правительство национального согласия (ПНС) заявило о том, что действия ОАЭ представляют собой знак поддержки маршала Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара. Кроме того, ОАЭ «продолжают линию Хафтара по разрушению объектов инфраструктуры и аэропортов».

Представители правительства национального согласия также посчитали, что данный инцидент для Хафтара — хорошая возможность компенсировать свои потери и неудачи. К настоящему моменту не появилось сведений о том, какой ущерб был нанесен атакой.