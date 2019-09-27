Сана, , 15:06 — REGNUM 26 сентября организация Amnesty International заявила о том, что американское оружие не раз использовалось арабской коалицией, состоящей из Королевства Саудовская Аравия и ОАЭ, в войне в Йемене. Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, ранее коалиция нанесла авиаудар по гражданским объектам в Йемене, включая дом престарелых.

В результате данной атаки погибли 6 гражданских лиц, включая три ребенка. Было установлено, что бомба с лазерным наведением была изготовлена американской компанией Raytheon.

Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года между официальным правительством, поддерживаемым арабской коалицией ОАЭ и Саудовской Аравии и хуситами — военизированной группировкой шиитов-зейдитов.