Киев, 27 сентября 2019, 14:57 — REGNUM Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк ушёл в отставку из-за конфликта с окружением президента Украины Владимира Зеленского, сообщило издание «Новое время» со ссылкой на собственные источники.
По их словам, во-первых, к уходу Данилюка причастен глава офиса президента Украины Андрей Богдан, который пытался влиять на решения СНБО.
Во-вторых, Данилюк якобы принял решение уйти под давлением украинского бизнесмена Игоря Коломойского, который хочет увеличить своё влияние на украинскую политику, отметили источники.
Как сообщил ресурс «Обозреватель», ранее Александр Данилюк написал заявлении об отставке с поста главы СНБО. Возможно, он хочет стать послом Украины в США или Великобритании.
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