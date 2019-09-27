Москва, , 14:52 — REGNUM Госдума планирует обратиться в МИД РФ, чтобы лишить немецкую телерадиокомпанию Deutsche Welle аккредитации в РФ. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия») по итогам заседания комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

«В действиях журналистов и самого медиахолдинга мы усматриваем признаки оправдания экстремизма», — заявил Пискарев.

В частности, речь о публикациях издания о блогере, который призывал совершать насильственные действия в отношении детей правоохранительных органов. Сегодня этот блогер осужден и отбывает наказание в местах лишения свободы.

«Приговор вступил в законную силу, и мы все считаем, что это преступник, чтобы он отбывал наказание в местах лишения свободы. Кроме «Немецкой волны» — они считают, что это не экстремист, а обычный оппозиционер», — подчеркнул Пискарев.

В связи с этим, по его словам, комиссия приняла решение обратиться в профильные ведомства, чтобы они определили будущее немецкого медиахолдинга.

«Наше мнение — направить собранный материал в первую очередь в Роскомнадзор с тем, чтобы они вопрос поставили об административной ответственности. Там санкции небольшие, но для нас важно, чтобы само наказание было неотвратимым. А также направить материалы в Генпрокуратуру с тем, чтобы они со своей стороны приняли меры реагирования. И направить материалы в МИД РФ с тем, чтобы они рассмотрели вопрос о продолжении действия аккредитации «Немецкой волны», — заявил Пискарев.

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