Дамаск, , 14:50 — REGNUM 26 сентября представители Астанинской тройки (Россия, Турция и Иран) заявили о своем намерении оказать содействие в работе Конституционному комитету Сирии. Как сообщает саудовская ежедневная газета «Ash-Shark Al-Ausat», об этом в совместном пресс-релизе упомянули министр иностранных дел тройки — Мевлут Чавушоглу, Сергея Лавров и Мохаммед Джавад Зарифа. Данное решение было принято на полях 74-ой ГА ООН.

В совместном заявлении представители государств-участниц высоко оценили завершение процесса формирования Комитета и единодушие относительно процедуры, подготовленной странами Астанинского формата совместно со Специальным посланником ООН в Сирии Гейром Педерсеном.

В заявлении также говорится о том, что «государства-гаранты подтверждают твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии и подчеркивают необходимость для всех сторон соблюдать эти принципы».