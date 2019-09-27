Тегеран, , 14:47 — REGNUM Ядерная деятельность Ирана находится под наблюдением Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Тегеран не снижал возможности для проверок. Об этом сегодня, 27 сентября, на пресс-конференции, посвященной итогам поездки на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН заявил президент исламской республики Хасан Рухани.

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Он отметил, что разрешение наблюдать за своими атомные объектами свидетельствует о том, что Иран не стремится к получению ядерного оружия.

«Тот, кто хочет получить ядерное оружие, снижает возможности для наблюдения за ним. Мы же этого не делаем», — приводит слова Рухани пресс-служба правительства Ирана.

Глава государства подчеркнул, что единственное, что Тегеран сократил — это выполнение своих обязательств в ядерной деятельности.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях президент Ирана Хасан Рухани заявил, что готов к переговорам об изменении ядерного соглашения 2015 года и возобновлению её соблюдения в случае снятия санкций и возврата к соглашению со стороны США.

Ранее во время визита премьер-министра Япония Синдзо Абэ в Иран верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи дал обещание не производить и не использовать ядерное оружие. Абэ отметил, что Хаменеи дал гарантии исполнения своего обещания.

Добавим, что 6 сентября Иран приступил к третьему этапу по сокращению обязательств в рамках сделки.

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