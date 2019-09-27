Бейрут, , 14:47 — REGNUM 26 сентября действующий президент Ливана Мишель Наим Аун призвал международное сообщество «содействовать безопасному возвращению перемещенных сирийцев». Как сообщает саудовская ежедневная газета «Ash-SharkAl-Ausat», данное заявление было сделано во время выступления главы государства на 74-ой сессии ГА ООН.

Аун отметил, что «проблема перемещенных лиц и беженцев создала серьезную угрозу для достижения Целей в области устойчивого развития (ЦУР) в Ливане и привела к обострению экономического кризиса». Он также добавил, что кризис «ударил» по инфраструктуре страны и привел к повышению уровня безработицы.

Аун заявил о том, что урегулирование сирийского кризиса должно осуществляться не только Ливаном, но и основными акторами международных отношений. Президент Ливана полагает, что мировое сообщество не может довольствоваться предоставлением минимальной помощи перемещенным лицам и беженцам, исключая при этом программы их безопасного и достойного возвращения на родину».