Брянск, , 14:48 — REGNUM Представлять законодательную власть Брянской области в Совете Федерации ФС РФ будет Галина Солодун. Её кандидатуру утвердила 27 сентября Брянская областная дума на первом заседании нового, седьмого созыва.

На посту сенатора Галина Солодун сменит Екатерину Лахову, которая пять лет представляла облдуму Брянской области в верхней палате российского парламента, а до этого шесть созывов избиралась депутатом Государственной думы, сообщает сетевое издание «Новости Брянска».

Галина Солодун ранее возглавляла региональный департамент строительства.