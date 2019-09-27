Эр-Рияд, , 14:47 — REGNUM 26 сентября наследный принц Королевства Саудовская Аравия Мухаммед ибн Салман Аль Сауд провел телефонный разговор с министром обороны США Марком Эспером. Как сообщает арабоязычный новостной телеканал Al Arabia, базирующийся в ОАЭ, во время разговора стороны обсудили возможность размещения американских оборонительных войск в королевстве.

Принц отметил, что недавняя атака по нефтяным объектам ARAMCO стала «опасным проявлением эскалации конфликта». Он также добавил, что международное сообщество должно занять жесткую позицию по этому вопросу для сохранения международного мира и обеспечения безопасности.

Министр обороны США, в свою очередь, подтвердил намерение Вашингтона сделать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность Саудовской Аравии. Эспер подчеркнул то, что агрессивная политика Ирана, которая дестабилизирует обстановку в регионе, «должна быть обуздана».