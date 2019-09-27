Москва, , 14:39 — REGNUM Телеведущий Андрей Малахов выразил сожаление в связи с тем, что его высказывание в адрес гражданина Киргизии в программе «Прямой эфир» было воспринято неправильно. Об этом ведущий написал 27 сентября на своем сайте SterHit.

«Я сожалею, что мои слова были неправильно поняты некоторыми киргизами. Я за мир и добрососедские отношения, а еще за справедливость и свободу слова», — написал Малахов.

Он выразил недоумение, как «личное мнение ведущего» может вызвать столь бурную реакцию жителей Киргизии. Малахов добавил, что знаком с культурой Киргизии и любит писателя Чингиза Айтматова.

Как сообщало ИА REGNUM, в передаче «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» Андрей Малахов обвинил жителя Киргизии в заказном убийстве. «За рулём был 23-летний сопляк. Дай ему $100 тысяч, и он сделает счастливой всю свою семью и весь аул», — заявил Малахов, комментируя ДТП с участие сына российского олигарха.

Действия российского телеведущего осудили в посольстве России в Киргизии. После скандального высказывания МИД Киргизии вызвал советника-посланника посольства России в Бишкеке.

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