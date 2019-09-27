Анкара, , 15:38 — REGNUM Президент адвокатской палаты Турции Метин Фейзиоглу заявил: «Сама по себе судебная реформа не является панацеей, но, тем не менее, но у кого нет права обезнадеживать людей».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Метин Фейзиоглу отметил: «Работы на этом направлении поддерживают все, кто хочет найти решение проблем. Они видели дорожную карту, и надежды их обоснованы. Некоторые лица, утратившие надежды, те самые, кто на каждое решение находят проблему, говорят, мол, мы видели много всего, много реформ. Не были реализованы, не получилось то, не получилось это. Я заявляю, что ничего подобного раньше вы не встречали, совместная работа такого масштаба беспрецедентна».

Юрист добавил: «Некоторые живут по принципу, мол, пусть Турция тонет в проблемах, решать их не надо, а то мы не сможем на них играть. Наша работа не лежит в рамках политической партии. Это общая рациональная работа всего государства под названием Турецкая Республика».