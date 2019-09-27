Москва, , 14:37 — REGNUM В Госдуме осудили принятие сеймом Латвии концепции национальной безопасности, согласно которой «наиболее существенную угрозу» для страны и коллективной безопасности членов НАТО и ЕС представляют российские спецслужбы, передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября.

«У наших латвийских соседей давно возникла навязчивая мысль об угрозе, которую для них якобы представляет Россия», — отметил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Он напомнил, что Россия неоднократно заявляла на самом высоком уровне, что у страны нет никаких поползновений нарушать целостность и суверенитет Латвии, как и других государств.

«Любые заявления о якобы имеющих место агрессивных намерениях России являются антироссийской пропагандой и попыткой углубить кризис недоверия в отношениях наших стран», — заявил Железняк.

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