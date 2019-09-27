Анкара, , 15:24 — REGNUM Председатель турецкой исламистской Партии счастья Темель Карамоллаоглу заявил: «Мы одобряем речь нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана в ООН. Мировое сообщество снова воскликнуло вслед за ним: «Мир больше пяти!» В мире около 200 стран, конечно больше».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Темель Карамоллаоглу отметил: «Если бы у Турции не было мощи, эти идеи так и оставались просто словами. В сфере промышленности и технологий мы сравнялись с западными странами».

Политик добавил: «Если Турция сильна, то решит все проблемы. Вместе с тем, что мы одобряем речь нашего лидера в ООН, мы говорим, что одного этого недостаточно, советуем принять правильные меры и отказаться от ошибочной политики».