Анкара, , 14:45 — REGNUM Глава межпарламентской группы сотрудничества Турции и Пакистана, депутат правящей «Партии справедливости и развития» Турции от Газиантепа Али Шахин заявил: «Несмотря на то, что Кашмир провел референдум о самоопределении, его результаты были проигнорированы Индией, а международное право — приравнено к нулю».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Али Шахин отметил: «Заявления нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана по Кашмиру в ООН являются предупреждением всему миру. Кашмирский вопрос затрагивает безопасность и стабильность всего региона Южной Азии».

Политик добавил: «Следует знать также и то, что, если кашмирский кризис перетечет в полномасштабные боевые действия, здесь не будет победителя, а только проигравшие».