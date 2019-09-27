Анкара, , 14:54 — REGNUM Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Турецкой Республики Хами Аксой относительно «лживых и клеветнических» заявлений МИД Египта, направленных против президента Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана сказал: «Критика турецкой демократии теми, кто пришел к власти посредством насильственного переворота, воистину трагикомична».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Хами Аксой отметил: «Мы решительно отвергаем заявления МИД Египта от 24 сентября 2019 года».

Пресс-секретарь добавил: «Как ответственный член международного сообщества Турция призывает положить конец систематическим нарушениям прав человека в Египте и удовлетворить требования египетского народа о водворении демократии, справедливости, равенства, свободы, подотчетности и процветания».