Анкара, , 18:58 — REGNUM Заместитель председателя Народно-республиканской партии Турции Йылдырым Кайа заявил: «Те, кто проводят свою политику под сенью гегемонии капитализма и до сегодняшнего дня поддерживали отношения с МВФ, спустя 20 дней стали осуждать встречи с его представителями».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Йылдырым Кайа отметил: «Я хочу спросить, вот делегация МВФ оставалась в Турции 11 дней, с кем она встречалась, с какими государственными структурами, с какими закоулками нашего Дворца? Пусть они расскажут об этом».

Политик добавил: «Если МВФ придет к нам, говоря, мол, власть страной управлять не может, что думаете вы, когда вышли на позиции первой партии Турции, то мы ответим, что у нас дел с МВФ нет, у нас есть только политика восстановления турецкой экономики».