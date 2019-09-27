Москва, , 14:36 — REGNUM Около 120 беспилотных аппаратов пытались атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии в течение двух лет и были обезврежены. Об этом сообщил 27 сентября журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Посылая дроны, террористы пытаются прорваться через систему воздушной обороны российской базы, пояснил он. За два года были сбиты 118 беспилотников, из них 58 — в текущем году.

Дроны уничтожаются или выводятся из строя комплексами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы. Большинство были запущены в зоне безопасности в провинции Идлиб.

Кроме того, боевики пытаются атаковать базу реактивными снарядами. С начала января 27 таких снарядов уничтожили ракетные комплексы «Панцирь-С1» и «Тор-М2».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конашенков рассказал о технической сложности дронов, сбитых у Хмеймима в начале сентября.

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