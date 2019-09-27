Лилонгве, , 14:34 — REGNUM Верховный суд Малави снял запрет на радиопрограммы в прямом эфире, введенный в июне 2019 года независимым регулятором связи страны. Об этом сообщает ВВС Africa.

Во время введение запрета в Управлении по регулированию коммуникаций Малави (Macra) заявили, что вещательные компании занимались «небрежным и неэтичным освещением событий после выборов», которое «потенциально может подтолкнуть массы к насилию». Однако представители местного издания «Миса-Малави» передали дело в суд, заявив, что запрет на проведение радиопрограмм в прямом эфире нарушал «свободу выражения мнений».

Судья Рут Чинангва вынесла решение в пользу истца, заявив, что в Macra допустили ошибку в установлении полного запрета, поскольку это было нарушением прав вещателей.

Напомним, что регулярные акции протеста проходят в Малави с мая, когда президент Питер Мутарика победил на выборах. Демонстранты заявили, что избирательная комиссия допустила многочисленные нарушения во время голосования.