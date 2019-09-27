Женева, Швейцария, , 14:40 — REGNUM Большинство членов Совета ООН по правам человека (СПЧ) проголосовали за начало международного расследования в связи с подозрениями о нарушениях прав человека в Венесуэле. Об этом 27 сентября сообщило агентство Reuters.

Заседание было проведено в Женеве. Сообщается, что принято решение проверить сведения, поступавшие с 2014 года. Резолюцию поддержали представители 19 государств против семи. Не принимали участие в голосовании 21 страна.

Напомним, что первое заседание Совета ООН по правам человека состоялось в 2006 году. В международной организации состоит 47 стран. Представители в Совет избираются голосованием членов Генассамблеи ООН. 13 мест постоянно зарезервировано для государств Африки, 13 — для Азии, 6 — для стран Восточной Европы, 8 — для Латинской Америки и 7 — для западноевропейских и других государств.