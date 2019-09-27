Бишкек, , 14:21 — REGNUM В настоящее время некоторые журналисты и политики, в том числе такие как Андрей Малахов, «пытаются заработать на себе очки» на ситуации вокруг ДТП с участием гражданина Киргизии. Об этом с сожалением заявил посол Киргизии в Москве.

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«Но мы должны в этой очень сложной ситуации вести себя цивилизованно и не идти на поводу […] у отдельных шовинистов. Попытки раздуть конфликт на этой почве будут продолжаться, но мы не можем позволить, чтобы отдельные недобросовестные политики, втянули нас в скандал», — говорится в сообщении дипломата на странице дипмисии в Facebook.

Посол отметил, что искусственный ажиотаж вокруг этой автоаварии может негативно повлиять на судьбу гражданина Киргизии, который на сегодняшний день находится под следствием.

Он добавил, что посольство внимательно отслеживает ситуацию и работает в тесном контакте с правоохранительными органами.

«Для нас на первом месте стоит судьба нашего соотечественника, а не позиция отдельно взятого телеведущего», — отметил посол.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября в эфире передачи «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» ведущий Андрей Малахов обвинил в заказном убийстве гражданина Киргизии, попавшего в ДТП с участием Александра Маргулова, который скончался от полученных травм. Погибший мотоциклист приходится сыном российскому миллиардеру Александру Маргулову.

В посольстве России в республике осудили скандальное высказывание телеведущего. В свою очередь в связи со скандалом киргизстанский МИД вызвал советника-посланника посольства России в Бишкеке. Представитель киргизского внешнеполитического ведомства сообщил российскому дипломату о том, что МИД Киргизии выражает озабоченность в отношении подобных высказываний журналистов в государственных СМИ России с учетом киргизско-российских союзнических отношений и стратегического партнерства.

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