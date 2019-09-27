Багдад, , 14:52 — REGNUM Посол Ирана в Ираке Ирадж Масджеди пригрозил Соединенным Штатам атакой на американские позиции в Ираке, в случае нападения на его страну, об этом 27 сентября сообщает телеканал Dihlah.

«Если США нападут на Иран, наш ответ будет решительным, мы нанесем удар по американским войскам в Ираке или еще где-нибудь», — отметил дипломат в интервью изданию.

Напомним, напряженность в отношениях между США и Ираном начала обостряться с тех пор, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вышел из ядерного соглашения, заключенного в 2015 году администрацией прежнего главы Белого дома Бараком Обамой, и обложил страну новыми санкциями.

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