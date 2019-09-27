Варшава, , 14:19 — REGNUM Кризис на пространстве ОБСЕ связан с агрессивной политикой Запада в отношении других стран. Государства — члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе должны признать это, заявил заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев 27 сентября на совещании в Варшаве.

По его словам, многие страны ОБСЕ отказываются признавать, что безответственная и агрессивная политика, попытки силового утверждения своих целей и вмешательство во внутренние дела суверенных государств контрпродуктивно. Примером тому служит ситуация на Украине, добавил он.

Лукьянов напомнил, что после госпереворота в Киеве начались преследования инакомыслящих и начата карательная операция против населения Донбасса, следствием чего стало большое число жертв среди мирного населения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нью-Йорке состоялась встреча главы МИД России Сергея Лаврова и председателя ОБСЕ Мирослава Лайчака, в ходе которой обсуждалось урегулирование ситуации на Украине.

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