Лондон, , 14:23 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился дать отчет надзорному комитету Ассамблеи Большого Лондона по поводу его отношений, в частности — финансовых, с предпринимательницей из США Дженифер Акури. Об этом 27 сентября сообщает Belfast Telegraph.

«Я буду сотрудничать со своими старыми друзьями по ассамблее. Но по этому конкретному вопросу я думаю, что они лают не на то дерево», — заявил Джонсон.

Отметим, ранее лондонские власти потребовали от Джонсона разъяснений по поводу того, что им во время его деятельности на посту мэра Лондона было допущено нецелевое расходование средств. Так, его подруга получила тогда примерно £126 тыс. ($155 тыс.) государственных грантов на развитие своего бизнеса. Сам Джонсон заявил, что действовал на посту мэра в полном соответствии с правилами и без отступлений от нормальной практики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее, 24 сентября, Верховный суд Великобритании постановил, что решение Джонсона о приостановке работы парламента незаконно. Сам Джонсон позднее заявил, что он не покинет занимаемый им пост после этого решения суда.