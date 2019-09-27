Лавров осудил страны Запада за «узкую трактовку либерализма»
Западные страны используют либеральные ценности как предлог для нарушения законных требований других государств. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
«Ведущие западные страны пытаются воспрепятствовать формированию полицентричного мира, вернуть себе привилегированные позиции, навязать другим стандарты поведения, основанные на узкой западной трактовке либерализма», — заявил Лавров.
«Длившееся веками доминирование Запада стремительно тает» — Лавров
Причина того, что мировому сообществу всё сложнее объединять усилия для решения различных задач, заключается в нежелании Запада смириться со снижением своей роли в международных отношениях. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
«На наш взгляд, причина нынешнего положения дел заключается в нежелании стран, которые объявили себя победителями в холодной войне, считаться с законными интересами всех остальных государств, нежелании принять реалии объективного хода истории», — заявил Лавров.
«Справляться с вызовами от года к году всё сложнее» — Лавров в ООН
Международному сообществу становится всё сложнее справляться с мировыми вызовами. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
«Приходится признать: несмотря на то, что удалось благодаря ООН предотвратить Третью мировую войну, конфликтов и вражды на планете не убавилось. Появились новые острейшие вызовы: международный терроризм, наркопреступность, изменение климата, нелегальная миграция, растущий разрыв между богатыми и бедными», — заявил Лавров.