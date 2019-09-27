27 сентября на заседании Генеральной Ассамблеи ООН выступит глава МИД РФ Сергей Лавров.

Генассамблея ООН проходит с 24 сентября по 30 сентября. Мероприятие ознаменовалось скандалом — десяти представителям российской делегации, а также главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину, главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому и главе комитета по международным делам Совета Федерации Константину Косачеву не выдали американские визы.

Предполагается, что в своём выступлении министр также затронет этот вопрос.