Москва, , 13:59 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Грузией было приостановлено, а не отменено навсегда. Поэтому может быть восстановлено. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о правильности такого решения.

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Однако для этого, подчеркнул официальный представитель Кремля, необходимо создать подходящие условия.

«Конечно, в своё время, мы надеемся, что будут созданы условия, необходимые и подходящие для возобновления авиасообщения», — добавил Песков.

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Воспримется с воодушевлением: возобновление авиасообщения с Грузией

Как сообщало ИА REGNUM, отношения между Россией и Грузией обострились в июне 2019 года после того, как в Тбилиси радикалы атаковали российскую делегацию, прибывшую на Межпарламентскую ассамблею православия. В столице Грузии начались беспорядки. На фоне антироссийских митингов и высказываний президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 8 июля Россия прекратила авиационное сообщение с Грузией.

Напомним, на днях министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что считает возможным возобновление прямого авиасообщения с Грузией. По его словам, это было бы правильно с учётом того, что «большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер той выходки, которая произошла в грузинском парламенте, когда там заседала Межпарламентская ассамблея православия».

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