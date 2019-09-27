Нур-Султан, , 13:57 — REGNUM Депутат Сената Казахстана Мурат Бактиярулы предложил правительству принять меры для разработки законов на казахском языке, сообщает 27 сентября издание Tengrinews.kz.

По словам сенатора, специалисты государственных органов отправляют в парламент республики документы на государственном языке с множеством ошибок. Он предположил, что чиновники надеются на работу группы редакторов в парламенте.

Бактиярулы добавил, что необходимо безотлагательно приступить к реализации поручения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаев о переводе казахского языка в язык международного общения.

Спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева признала наличие проблемы. Однако, по её мнению, в ней никто не виноват. «Наши ученые между собой не могут разобраться, а что тогда требовать от тех, кто должен в своей повседневной практике работать с этими данными, правильно?» — сказала Назарбаева.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что придет время, когда казахский язык станет языком межнационального общения.

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