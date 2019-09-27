Мурманск, , 14:46 — REGNUM Церемония инаугурации губернатора Мурманской области Андрея Чибиса состоялась в Мурманске 27 сентября. Мероприятие транслировала телекомпания «Мурман».

Торжественное вступление в должность избранного главы региона прошло в зале Областной филармонии. Чибис принес присягу, поклявшись следовать закону, «уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, верно служить населению Мурманской области».

Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Мурманской области состоялись в единый день голосования 8 сентября. При явке 35,83% за Чибиса проголосовали 60,07% избирателей, или 124,4 тыс. человек. Чибис руководил областью с 21 марта 2019 года, он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора президентом РФ после досрочной отставки Марины Ковтун.

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