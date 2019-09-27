Москва, , 13:55 — REGNUM В ходе анализа иностранного вмешательства в дела РФ депутаты Госдумы изучат работу нескольких медиакомпаний и СМИ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября, об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв («Единая Россия») по итогам заседания комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.

Василий Пискарев Duma.gov.ru

«В работе остаются материалы в отношении таких медиаресурсов, как «Настоящее время», «Медуза», «Русская служба BBC», «МБХ-медиа», «Голос Америки», Facebook и Google. И сегодня еще «Радио Свобода» прозвучало в качестве ресурса, который, на наш взгляд, в своей работе допускает нарушение нашего российского законодательства», — заявил Пискарев.

Ранее комиссия уже приняла решение направить документы в Минюст о признании немецкой Deutsche Welle иностранным агентом, а также запрос в МИД о лишении СМИ аккредитации в РФ. Какие действия будут приняты в отношении других компаний, пока не известно.

«Эти медиакомпании пока еще в работе», — отметил Пискарёв.

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