Сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили прекратили акции возле здания грузинского парламента, предупредив, что непременно добьются своей цели — устранения в 2020 году олигарха Бидзины Иванишвили с вершин власти в стране. Почему в данном случае победа любой из сторон не принесет ничего хорошего самой Грузии и как преодолеть фундаментальный конфликт двух зол, из которых невозможно выбрать меньшее, рассуждает в своей статье автор ИА REGNUM Андро Малкин.

Протесты в Грузии 2019 George Melashvili

Тбилиси, , 13:16 — REGNUM Всё дело в том, что «акции протеста», представляющие собой зачастую не более чем оплаченные уличные спектакли, не несут в действительности грузинскому народу ничего, кроме очередной властной неразберихи и уверений в необходимости еще немного потерпеть. Это «еще немного», которое длится с самого момента развала СССР и уже завело Грузию в пучину бедствий, не может быть решено в рамках взятого страной курса.

В том и проблема, что соревнующиеся между собой на грузинском политическом Олимпе олигархи представляют свои кандидатуры в качестве тех, кто сможет максимально эффективно оторвать Грузию от России и привести ее в благословенное европейско-натовское стойло. Но в самой Грузии уже просыпаются разумные силы, организуются в альтернативную партию люди, понимающие абсолютную бесперспективность курса, которым уже три десятилетия бредет страна.

Читайте подробности в статье Андро Малкина «Акции у парламента Грузии закончились. Просвета не видно…».