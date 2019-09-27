Новейший российский беспилотник С-70 «Охотник» совершил свой первый полёт в паре с истребителем пятого поколения Су-57. Об этом пишет газета «Взгляд» со ссылкой на Минобороны России.

Москва, , 13:42 — REGNUM Продолжительность полёта составила 30 минут. Он был посвящён отработке взаимодействия между летательными аппаратами с целью расширения радиолокационного поля истребителя и передачи ему целеуказаний для наведения авиационных средств поражения. «Охотник» проводил данный полёт в автоматическом режиме.

По мнению ряда западных СМИ, с учётом размеров БПЛА «Охотник» в перспективе сможет выполнять со временем и ударные задачи, а не только вести разведку и радиоэлектронную борьбу.

Первый полёт «Охотника» прошёл в августе 2019 года. Взлётная масса машины, по оценкам экспертов, — около 25 тонн. Масса полезной нагрузки составляет 2,8 тонны. Размах крыла — 19 метров, длина БПЛА равна 14 метрам.

Автор ИА REGNUM ранее анализировал, как российские военные и конструкторы видят войну будущего. Это будет война беспилотных боевых машин. Работа в паре пилотируемого и беспилотного летательных аппаратов — это очередной шаг к новой реальности ведения боевых действий.