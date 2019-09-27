Киев, , 13:41 — REGNUM Правительство Украины не сможет провести всеукраинскую перепись населения в её классическом виде с подомовым и поквартирным обходами. Об этом 27 сентября в эфире одного из украинских телеканалов заявил политический эксперт Сергей Доротич.

«Классической переписи, к которой привыкло большинство украинцев, уже не будет, потому что она неэффективна, исходя из многих обстоятельств: нестабильность в стране, война, преступность, миграция, было масштабное переселение людей. Давайте вспомним, 10 лет назад соседи ещё открывали вам двери. Большинство людей не будет пускать. На сегодняшний день это работать не будет», — считает Доротич.

Он призвал Киев использовать «комбинированную модель» переписи, которая совместит личностную верификацию и данные многочисленных госреестров.

«В какой-то мере целесообразна личная встреча. Также давно идет речь об объединении разных государственных реестров, которые находятся в Государственной фискальной службе, в статистике, в Пенсионном фонде, банках. Они не корреспондируются друг с другом. Это была бы правильная идея. Можно львиную часть переписи провести в электронной форме, а пробелы заполнить личностным общением и переписью методом личного общения, верификацией. Только такая перепись будет отвечать реалиям», — пояснил Доротич.

Он напомнил, что Киеву важно узнать реальную численность населения страны, а не создать иллюзию.

«Важно, чтобы они не отбросили село. Хочу напомнить, что у нас в смартфоне только 50% населения, а 50% вне смартфона, пользуются старыми кнопочными телефонами или вообще нет мобильной связи. Важно не концентрироваться только на гаджетах», — подытожил Доротич.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября министр правительства Украины Дмитрий Дубилет заявил, что бюджет переписи населения страны составляет 5 миллиардов гривен. По его словам, эффективнее и проще сделать «так называемую электронную перепись населения». Дубилет предложил объединить шесть-семь разных реестров, в которых содержатся базовые данные граждан.