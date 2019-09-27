Москва, , 13:45 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал телефонный разговор президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Ничего не буду комментировать по этому поводу. Это исключительно внутреннее дело США и Украины, тем более, если это произошло по взаимной договоренности», — заявил глава президентской пресс-службы журналистам.

Кроме того, официальный представитель Кремля сообщил, что подобные публикации — редкое явление, которое редко можно встретить в дипломатической практике.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября Трамп после обвинений в давлении на Зеленского распорядился опубликовать расшифровку своего июльского разговора с украинским президентом. Согласно данным опубликованного текста, оказалось, что в ходе беседы украинский лидер назвал поддержку Украины со стороны Франции и Германии недостаточной. Зеленский позже объяснил свои слова тем, что разговор состоялся в «довольно сложные времена».