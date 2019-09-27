Ставрополь, , 13:46 — REGNUM Избранный на второй срок губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров официально вступил в должность. Церемония инаугурации прошла 27 сентября во Дворце культуры и спорта в Ставрополе, сообщает пресс-служба губернатора.

Глава краевой избирательной комиссии Евгений Демьянов вручил Владимирову удостоверение главы региона. Губернатор принес присягу, поклявшись следовать закону, верно служить народу и защищать интересы населения Ставрополья.

«В рамках исполнения своей клятвы буду работать и бороться за каждого жителя края», — сказал Владимиров.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора на Ставрополье состоялись в единый день голосования 8 сентября. Явка составила 66,86%, Владимир Владимиров получил 79,64% голосов, его поддержали более 1 млн человек.

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