Ставрополь, , 13:40 — REGNUM Переизбранный губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сегодня, 27 сентября, официально вступил в должность. После инаугурации главы края региональное правительство сложило свои полномочия, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Утвердить обновленный состав правительства Владимиров по законодательству Ставрополья должен в течение трех месяцев. До этого все первые заместители и заместители председателя регионального правительства являются исполняющими свои обязанности.

Вместе с тем в пресс-службе подчеркнули, что все руководители краевых министерств и ведомств, а также их заместители работают в рамках срочных контрактов сроком на один год. Соответственно, они не отправлены в отставку и продолжают исполнять свои полномочия.

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