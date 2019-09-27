Тель-Авив, Израиль, , 16:46 — REGNUM Министр энергетики Израиля Юваль Штайниц в пятницу, 27 сентября, выступил на радиостанции 102 FM в Тель-Авиве с заявлением. Он предупредил, что напряженность между Ираном и Соединенными Штатами достигла критической точки, и быстрое «создание широкого правительства национального единства» необходимо для предотвращения угрозы конфликта после «неубедительных» выборов, прошедших в Израиле 17 сентября. Об этом передает агентство Reuters.

Юваль Штайниц, который также является членом кабинета безопасности премьер-министра Биньямина Нетаньяху, предупредил: «Мы находимся на грани взрыва ситуации в Иране».

Штайниц сказал, что «шансы, что взрывная волна вследствие американо-иранского или саудовско-иранского конфликта или военных действий в заливе, если это случится, может накрыть и нас… весьма реалистичны», — сказал Штайниц.

Он добавил, что потенциал для более широкого конфликта «является еще одной причиной для необходимости ускорить формирование широкого правительства единства сейчас, чтобы не оказаться втянутыми… в месяцы… дискуссий».