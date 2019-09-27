Тбилиси, 27 сентября 2019, 13:32 — REGNUM Граждане Грузии и Парагвая — владельцы ординарных паспортов отныне будут ездить друг к другу без виз. По информации МИД Грузии, соответствующее соглашение в рамках проходящей в Нью-Йорке 74-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН подписали министры иностранных дел Грузии и Парагвая — Давид Залкалиани и Антонио Ривас Паласиос.
На встрече также была выражена готовность к осуществлению двусторонних визитов на высоком уровне и активизации коммуникации по всем направлениям.
По информации МИД Грузии, на данный момент Грузия имеет безвизовое сообщение с 72 странами мира, в том числе с 26 странами Шенгенской зоны.