Тбилиси, , 13:32 — REGNUM Граждане Грузии и Парагвая — владельцы ординарных паспортов отныне будут ездить друг к другу без виз. По информации МИД Грузии, соответствующее соглашение в рамках проходящей в Нью-Йорке 74-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН подписали министры иностранных дел Грузии и Парагвая — Давид Залкалиани и Антонио Ривас Паласиос.

«Как отметили министры, соглашение будет содействовать развитию как контактов между народами, так и туризма и бизнеса. Министры положительно оценили двусторонние грузино-парагвайские отношения и сотрудничество между двумя странами в многостороннем формате. Выразили заинтересованность в усилении торгово-экономических контактов и сотрудничества в сфере сельского хозяйства с учетом имеющегося у обеих стран большого потенциала в этом направлении», — говорится в сообщении МИД Грузии.

На встрече также была выражена готовность к осуществлению двусторонних визитов на высоком уровне и активизации коммуникации по всем направлениям.

По информации МИД Грузии, на данный момент Грузия имеет безвизовое сообщение с 72 странами мира, в том числе с 26 странами Шенгенской зоны.