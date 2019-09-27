Недавно назначенная на должность посла Польши в Италии Анна Мария Андерс, дочь генерала Владислава Андерса, в интервью итальянской газете La Stampa процитировала слова своего отца о русских.

Варшава, , 13:32 — REGNUM «Мой отец, который хорошо знал русских, говорил, что им нельзя доверять», — приводит слова посла «Польское радио». По контексту разговора понятно, что дочь разделяет мнение своего отца.

«Сама история говорит нам, что отношения с Россией всегда сложные. Это подтверждают и недавние события: кризис в Грузии, аннексия Крыма, — они должны дать понять всем, что проблема обширная и сложная», — ответила госпожа посол на вопрос о том, возможно ли достижение согласия между Польшей и президентом России Владимиром Путиным.

Основной темой интервью было отношение в Польше к мигрантам. Анна Мария Андерс пояснила нежелание польских властей принимать мигрантов из стран Азии и Африки тем, что они могут «разбавить» польскую идентичность, основанную на христианстве. По её словам, около двух миллионов украинцев, живущих и работающих в Польше, успешно интегрируются в польское общество.

Генерал Владислав Андерс возглавил военное формирование, созданное в 1941 году на советской территории из граждан Польши, оказавшихся с нашей стороны фронта после нападения Германии на СССР. Армия, которую называют «Армией Андерса», была снаряжена и вооружена преимущественно за счёт СССР, часть вооружения предоставили Британия и США.

Предполагалось, что армия Андерса будет воевать против нацистов на советско-германском фронте, но в 1942 году она была выведена из СССР через Иран, где в 1943 году была переформирована во 2-й польский корпус в составе британской армии. Только в 1944 году поляки из армии Андерса приняли участие в войне на второстепенном театре военных действий в Италии.