Данков, Липецкая область, , 13:31 — REGNUM В Липецкой области в уголовном деле в отношении экс-мэра города Данкова Алексея Левина появился новый эпизод. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

По версии следствия, глава Данкова в январе получил от бизнесмена взятку в 30 тысяч рублей и за это выделил ему место для установки торгового павильона. Также следователи полагают, что градоначальник заключил с аффилированной ему фирмой договор аренды муниципального имущества по заведомо заниженной стоимости, причинив бюджету ущерб в два миллиона рублей. По этим фактам были возбуждены дела о получении взятки и превышении должностных полномочий.

В ходе расследования уголовного был установлен ещё один факт превышения должностных полномочий. Мэр, по версии следствия, собирал с подчинённых выданные им премии за участие в городском празднике денежные средства — 50 тысяч рублей. Деньги перевели на счёт Фонда развития и благоустройства Данковского района, а мэр потратил их на собственные нужды.

Фигуранта уголовного дела поместили под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.

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