В этом году визит премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в Россию оказался особенным. Почему дело тут не только в 70-й годовщине со дня провозглашения КНР и 70-летии установления между двумя странами дипломатических отношений, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Ли Кэцян Kremlin.ru

Москва, , 12:36 — REGNUM В ходе встречи высокого китайского гостя с президентом РФ было отмечено, что сотрудничество России и Китая стало важным фактором мировой стабильности. И с этими словами можно только согласиться, ведь это сотрудничество открывает путь к конструктивному освоению возможностей, предоставленных человечеству техническим прогрессом, и делает возможной альтернативу жестким и конфликтоцентричных геополитическим доктринам, которые достались миру в наследство от времен владычества Запада.

Стороны в лице российского премьер-министра и премьера Госсовета КНР договорились о том, что российская стратегия ЕАЭС и китайский «Пояс и путь» будут развиваться в сопряжении друг с другом. Кроме немаловажных торговых и технических достижений, которые уже есть на этом пути и намечены на ближайшее будущее, такое сопряжение является достойным ответом тем, кто пытается выставить отношения Москвы и Пекина как соперничество или нездоровую конкуренцию. Каковы же реальные достижения и планы на будущее в российско-китайском сотрудничестве?

Читайте подробности в статье Владимира Павленко «Итоги официального визита в Россию премьера Госсовета КНР».